Palmeiras espera por retorno de Zé Roberto para assinar contrato

O Palmeiras espera o meia Zé Roberto chegar ao Brasil para acertar os últimos detalhes e assinar contrato de um ano com o experiente jogador de 40 anos. Ele está passando férias na Alemanha e tenta retornar ao país o quanto antes para definir a situação. Os dirigentes alviverdes acreditam que até domingo ele já chegou para acertar a situação.

O meia tem contrato com o Grêmio até o fim do ano e já está certo que ele não permanece na equipe, embora tenha feito um grande Campeonato Brasileiro. Vendo a possibilidade de contratá-lo, o gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, entrou em contato, fez uma proposta e rapidamente conseguiu acertar com o jogador, que deseja retornar ao futebol paulista, onde defendeu o Santos e a Portuguesa.

Embora possa atuar também na lateral-esquerda, a ideia inicial é contratá-lo para ser opção no meio de campo e que possa atuar junto com Valdivia, fazendo com que o chileno não fique tão sobrecarregado na criação das jogadas. A idade não parece ser problema. Zé Roberto pretende atuar por mais duas temporadas, mas aceitou de pronto o acordo por um ano.

O Palmeiras espera definir a situação do meia e também de Alvaro Pereira antes do dia 25. A ideia da diretoria é que ao acertar a contratação da dupla, mostra para o mercado e para possíveis reforços, que está decidido a ter um grande time na próxima temporada e isso pode incentivar que mais atletas aceitem futuras propostas.

Até o momento, o clube acertou a contratação do volante Amaral, do lateral-direito Lucas e do zagueiro Vitor Hugo. E faltam detalhes para fechar também com o volante Andrei Girotto, do América-MG.