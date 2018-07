Palmeiras espera reforços externos contra o Fluminense

O Palmeiras prevê dois reforços além das quatro linhas para o jogo contra o Fluminense, às 16h de sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um deles é o apoio maciço da torcida. O outro é a presença do preparador físico novamente no banco de reservas, sem o fantasma de uma punição.

Os torcedores alviverdes, entusiasmados com a campanha deste ano no Campeonato Brasileiro, contagiaram os jogadores desde o aeroporto, antes da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no começo de junho. Na ocasião, eles ocuparam metade da arena multiuso - foram 54.665 pagantes. A festa teve gols de Gabriel Jesus e Jean e até gritos de olé.

Ansioso pelo reencontro com o líder, o público já iniciou a corrida na internet pelos ingressos. Os preços das entradas variam de

R$ 100 a R$ 280 - há taxa de serviço nas compras online. Estudantes, doadores de sangue, professores, idosos acima de 60 anos e crianças até 12 anos têm direito à meia entrada. Quem levar 2kg de alimento também. A carga total disponível é de aproximadamente 66 mil bilhetes.

Para o jogo com o Fluminense, a expectativa no Palmeiras é de que Omar Feitosa esteja com a comissão técnica à beira do gramado sem o peso de uma punição. Em razão de críticas à arbitragem na derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, no final de junho, ele entrou na mira do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Tem um jogo de suspensão a cumprir.

O Palmeiras entrou com efeito suspensivo e aguarda a análise de um recurso, que será apreciado na quinta-feira. A decisão foi marcada para o Tribunal de Justiça Desportiva em São Paulo, dada a dificuldade de locomoção dos auditores no Rio de Janeiro, ainda como efeito dos Jogos Olímpicos - parte dos tuirstas permanece na Cidade Maravilhosa.

Omar, que já foi gerente de futebol do clube, retornou como preparador técnico para auxiliar Cuca, em março. Este ano, ele também foi punido pelo uso de ponto eletrônico, não permitido pelas regras do jogo. Por isso, nos últimos jogos, seu comportamento tem sido mais comedido.