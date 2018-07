Palmeiras espera resposta de Felipão até sexta-feira

O Palmeiras espera um desfecho até a próxima sexta-feira sobre o retorno de Luiz Felipe Scolari ao clube. O técnico campeão mundial pede um tempo para pensar, mas a diretoria alviverde teme que a negociação se prolongue e o fim seja frustrante para a torcida.

"Não temos como aguardar que ele dê a resposta só depois da Copa (do Mundo). A ideia é que tenhamos uma definição antes de acabar a semana", previu o diretor de futebol, Seraphim Del Grande. Nesta semana, Felipão deverá oficialmente se desligar do Bunyodkor, do Usbequistão.

O salário, que parecia ser um problema, não é mais. Felipão teria pedido R$ 600 mil por mês, valor pouco acima do que o clube pagava para Muricy Ramalho (R$ 450 mil) e Vanderlei Luxemburgo (R$ 500 mil).

A Traffic já se colocou à disposição para ajudar a arcar com o salário. "O que ele pediu não está fora do que se paga para técnicos tops no futebol brasileiro", disse o dirigente palmeirense.