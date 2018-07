Palmeiras espera resposta do STJD para quarta-feira sobre perda de mando

A equipe perdeu quatro mandos de campo pela confusão de sua torcida no clássico contra o Corinthians e já atuou em dois jogos longe de São Paulo. O departamento jurídico do clube tenta reverter a pena e conseguir voltar a mandar as partidas na Capital.

"Estamos esperando a resposta do STJD. Já fizemos uma defesa, que prefiro não revelar os detalhes e estamos confiantes no acerto. Acredito que até esta quarta-feira nós teremos uma resposta. Temos que oficializar tudo até sexta-feira.", disse o diretor jurídico, Piraci Oliveira.

Caso não consiga reverter a decisão, o Palmeiras já definiu que vai mandar seus jogos em Presidente Prudente. As partidas em Araraquara, diante do Cruzeiro e Coritiba, não agradaram a diretoria, que lamentou o baixo público. E o vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, admitiu que a superstição também conta para a mudança do local da partida.

"Os jogadores pediram para mudar para Araraquara, onde temos melhor sorte. Acredito que o ideal seria mudar de local mesmo. Além da sorte, ainda poderíamos ir de avião, o que seria menos desgastante, do que encarar a estrada", explicou o dirigente.

O técnico Gilson Kleina ainda não está convencido que a mudança de estádio é o melhor. Ele gosta das condições do gramado e da estrutura da arena Fonte Luminosa, em Araraquara. "Se me ofereceram a mesma estrutura que temos em Araraquara, aceito a mudança. Agora mudar só para viajar de avião eu sou contra."