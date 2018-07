Palmeiras espera ter patrocínio master nas próximas semanas

Enquanto Alexandre Mattos monta um novo e competitivo time para o Palmeiras, o presidente Paulo Nobre corre atrás de mais recursos para o clube. E são grandes as chances de o time ter, nas próximas semanas, um patrocinador master pela primeira vez desde Nobre assumiu o poder, em janeiro de 2013.

O assunto, como de costume, tem sido tratado em sigilo e com bastante cautela, já que em outros momentos também faltou pouco para que um acordo fosse fechado. O Palmeiras conversa com a Volkswagen e com a Huawei, favorita para vencer a disputa, e a intenção é fechar um acordo com valor anual entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

No ano passado o dirigente pedia R$ 25 milhões aos interessados em ocupar o espaço principal da camisa, mas não teve êxito porque os resultados do time eram ruins e a maioria dos investimentos das empresas no futebol foram direcionados para a Copa do Mundo.

Outra fonte de renda que também deve ajudar este ano é a do programa o sócio-torcedor, que não para de crescer. Com as contratações e inauguração do Allianz Parque, o número de sócios do Avanti subiu muito nas últimas semanas e já passou dos 72mil. No ano passado, o clube arrecadou R$ 10 milhões com o Avanti e a previsão é que este ano o valor dobre.