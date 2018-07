Palmeiras 'esquece' clássico e se concentra no Coruripe, na Copa do Brasil

SÃO PAULO - A semana será cheia no Palmeiras. A equipe terá um importante clássico diante do Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista, mas antes recebe o Coruripe, nesta quarta-feira, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. Mesmo precisando apenas de um empate para avançar na competição nacional, os jogadores não querem saber de relaxamento diante do adversário alagoano.

Para o lateral Juninho, o Palmeiras precisa esquecer o clássico do final de semana e se concentrar exclusivamente no Coruripe para não ser surpreendido. "Já temos vários exemplos do que pode acontecer no futebol. Eles vão fazer o jogo da vida deles. Então, temos que ficar ligados o tempo todo", declarou.

A mesma análise foi feita pelo zagueiro Leandro Amaro. "Não adianta pensarmos no Corinthians. O importante neste momento é jogar com seriedade, respeitando o Coruripe, mas partindo para cima em busca da classificação. Somente a partir de quarta-feira à noite nós vamos pensar no Campeonato Paulista", afirmou.

Na partida de ida diante dos alagoanos, o Palmeiras venceu por 1 a 0 na casa do adversário e não conseguiu eliminar o confronto de volta, como gostaria. "A maior prova de que surpresas podem acontecer é que queríamos eliminar o jogo da volta, mas não conseguimos, pois não tivemos qualidade para finalizar", comentou Juninho.

Apesar do discurso, é difícil pensar em outra coisa em semana de Corinthians x Palmeiras, principalmente quando trata-se de seu primeiro clássico diante do maior rival. É exatamente este o caso de Juninho, contratado no início do ano junto ao Figueirense.

Perguntado sobre a ansiedade para disputar o primeiro clássico contra o Corinthians, o lateral respondeu: "Essa pergunta pode ser feita na quinta-feira? Antes, o meu assunto é só Coruripe".