Palmeiras está a um gol de chegar ao 100º com Felipão no comando

O Palmeiras está a um gol de chegar ao 100º com Luiz Felipe Scolari no banco de reservas nesta terceira passagem do técnico pelo clube. O próximo jogo da equipe será contra o Avaí, na quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão.

Felipão retornou ao Palmeiras no segundo semestre do ano passado. Nos 62 jogos sob o comando do treinador, a equipe venceu 42, empatou 15 e perdeu cinco. Foram 99 gols marcados e 26 sofridos.

Desde que foi contratado, Felipão não esteve no banco de reservas em duas oportunidades, ambas contra o Bahia em 2018. O auxiliar Paulo Turra comandou o Palmeiras no empate sem gols pela Copa do Brasil, antes de Felipão assumir efetivamente a equipe, e no empate por 1 a 1 pelo Brasileirão, quando o treinador cumpriu suspensão.

Dos 62 jogos com Felipão, o Palmeiras passou em branco 11 vezes, com seis empates e cinco derrotas. Já a maior goleada foi por 5 a 0 sobre o Grêmio Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão deste ano. A média de gols da equipe alviverde é de quase 1,6 por partida.

Nesta terceira passagem de Felipão, o Palmeiras conquistou o Brasileirão de 2018. Neste ano, a equipe lidera o campeonato nacional de pontos corridos e está nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores da América.