Palmeiras está de olho no atacante Ricardo Oliveira

SÃO PAULO - Um dos principais objetivos da diretoria do Palmeiras atualmente é reforçar o ataque, tão criticado pelo início ruim de Série B. Um nome que agrada tanto ao técnico Gilson Kleina quanto aos dirigentes é o de Ricardo Oliveira, jogador que passou com destaque por São Paulo, Santos e Portuguesa. O clube pretende entrar em contato com os representantes do atleta, mas não está muito otimista.

O atacante de 33 anos recebe um salário alto no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde é ídolo da torcida e renovou no inicio do ano por mais duas temporadas. A ideia do Palmeiras seria trazê-lo por empréstimo ou convencer o clube a negociá-lo.

Gilson Kleina já deu o aval para a contratação de Ricardo Oliveira e a diretoria deve entrar em contato com o representante nos próximos dias para saber se ele tem interesse em retornar ao Brasil. Como acredita que a chance de sucesso é pequena, o Palmeiras já negocia a renovação de contrato com o atacante Kleber, que está emprestado pelo Porto.

O vínculo de Kleber vai até o fim do mês. E, embora ele ainda não tenha caído nas graças do torcedor, Gilson Kleina acredita que o atacante ainda possa ser útil ao Palmeiras. Por isso, espera que fique pelo menos até o fim da temporada.