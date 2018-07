Palmeiras está dividido em relação à situação de Kleina O Palmeiras define nesta quinta-feira a continuidade do técnico Gilson Kleina. O treinador balança no cargo após a derrota por 6 a 2 para o Mirassol, na última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, e uma reunião entre o presidente Paulo Nobre com o diretor executivo José Carlos Brunoro e o gerente de futebol de Omar Feitosa deve definir a situação. O fato é que tudo depende do presidente, que de alguma forma vai desagradar alguém com sua decisão.