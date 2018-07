Palmeiras está interessado em Márcio Azevedo do Botafogo

Preocupado com a irregularidade do lateral-esquerdo Juninho, o técnico Gilson Kleina pediu à diretoria do Palmeiras a contratação de um novo jogador para a posição e o clube foi atrás de Márcio Azevedo, do Botafogo. O empresário do atleta, Sandro Becker, confirma a sondagem, mas deixa claro que a negociação ainda está em estágio inicial.

"Conversei esses dias com o César Sampaio (gerente de futebol do Palmeiras) sobre o Márcio, mas não falamos nada sobre valores. Antes, os clubes precisam conversar", disse o empresário do jogador. O Botafogo garante que até o momento não recebeu nenhuma proposta pelo lateral, mas que está aberto a conversar sobre um possível acerto.

Além de Juninho, o Palmeiras conta com Fernandinho para o setor, mas o jogador, que se recupera atualmente de cirurgia, tem grandes chances de ser aproveitado mais no meio-de-campo, justamente onde foi melhor nos poucos jogos que fez com a camisa palmeirense.

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação do goleiro Fernando Prass, do Vasco, e do lateral-direito Ayrton, do Coritiba.