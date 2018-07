Palmeiras está otimista para renovar com Rafael Marques

O Palmeiras aguarda apenas a confirmação da contratação de Rafael Marques para fechar o elenco. E no clube a confiança em conseguir convencer os chineses a vendê-lo é grande. A tendência é que o atacante seja a única novidade do elenco que treina em um spa na cidade de Itu, interior de São Paulo.

O Henan Jianye aceita receber menos que os R$ 6 milhões fixados em contrato pelo jogador, mas quer o valor à vista. O Palmeiras tenta pagar um valor menor e parcelado. Já foram duas propostas recusadas, e a terceira foi enviada no fim da semana passada.

A visão da diretoria é de que o jogador não vale um investimento tão alto já que tem 32 anos e, teoricamente, não deve ser titular. Por outro lado, é um jogador muito querido entre os atletas e sua versatilidade ajudou bastante a equipe no ano passado. Por isso, a direção decidiu tentar segurá-lo.

Enquanto espera a concretização da transferência, Rafael Marques treina em uma academia de Araraquara. Ele tem mantido contato com membros da comissão técnica e jogadores do Palmeiras, e acredita que até o fim da semana poderá se integrar ao elenco. Outros clubes estão de olho no atacante. Santos, Grêmio e Flamengo são alguns dos interessados.