Palmeiras está perto de acerto com atacante Diogo

SÃO PAULO - O Palmeiras está bem perto de conseguir um importante reforço para a temporada de 2014. Trata-se do atacante Diogo, de 26 anos, revelado pela Portuguesa, com passagem pelo exterior e que nesta temporada foi um dos destaques na reação do time dentro do Campeonato Brasileiro.

Como seu contrato com a Lusa termina agora em dezembro, Diogo ficou livre pra escolher seu destino. E praticamente definiu as bases salariais com a direção do Palmeiras. Mas, como sempre acontece, ainda falta definir um pequeno detalhe, uma cláusula no contrato. Existe a possibilidade dele ser contratado, no meio do ano, por um time dos Emirados Árabes.

O objetivo é "cravar" esta cláusula no contrato, para evitar um desconforto futuro. Por outro lado, o seu empréstimo ao Palmeiras, pelo período de um ano, não custaria nada aos cofres palmeirenses.

Nesta temporada, pela Lusa, Diogo voltou a brilhar como nos velhos tempos. Marcou quatro gols, mas passou a ser "garçom" para os companheiros, principalmente para Gilberto, que marcou 14 gols e foi o artilheiro do time.

Diogo, de 26 anos, foi formado na base da Lusa antes de ser negociado com o Olympiakos, da Grécia, por 9 milhões de euros (perto R$ 27 milhões). Ficou registrado como maior venda da história do time do Canindé.

De volta ao Brasil, em 2010, atuou no Flamengo e, em 2011, no Santos, ambos por empréstimo. Em 2012, voltou a defender o Campeonato Grego pelo Olympiacos e agora em meados desta temporada reforçou a Portuguesa. Em 2007, ele foi convocado para defender a Seleção brasileira Sub-23.