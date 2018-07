Palmeiras está perto de contratar João Paulo, ex-Flamengo

O Palmeiras deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo João Paulo, ex-Flamengo. Fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para a temporada de 2015, o jogador não acertou a renovação do seu contrato com o clube rubro-negro e está livre para se transferir para o time paulista sem custos. Ele tem 28 anos e já defendeu Ponte Preta e Mogi Mirim.

No total, o Palmeiras já contratou sete reforços. Chegaram ao clube o zagueiro Vitor Hugo, o lateral-direito Lucas, os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.

Em 2015, o Palmeiras jogará três ou quatro competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - pode jogar a Copa Sul-Americana se for eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Audax, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeiro adversário do Palmeiras será o Vitória da Conquista, da Bahia.