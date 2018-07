Palmeiras está perto de contratar Keno, destaque do Santa Cruz

O Palmeiras tem boas chances de contratar o atacante Keno, destaque do Santa Cruz. O líder do Campeonato Brasileiro ultrapassou o Santos, que chegou a iniciar as conversas, mas a negociação não evoluiu. O atacante de 27 anos seria o primeir reforço para 2017. A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Globo e confirmada pelo Estado.

O Santa Cruz tinha a prioridade na aquisição de uma fatia dos direitos econômicos do jogador, que pertencem integralmente ao São José (RS), mas perdeu o prazo de pagamento. O Palmeiras ofereceu R$ 3 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. Além de Palmeiras e Santos, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional também consultaram os empresários do atleta.

Antes de atuar pelo Santa Cruz, o jogador de 27 anos passou pelo Atlas, do México, e Ponte Preta. Sua carreira começou no América (SE). Com nove gols no Campeonato Brasileiro, Keno foi um dos poucos destaques da péssima campanha do Santa Cruz, que está virtualmente rebaixado.