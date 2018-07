Palmeiras está perto de ter o atacante Kléber de volta O Palmeiras está perto de trazer de volta um ídolo recente, mas perdeu as esperanças de ter o comandante do sonho, no caso Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Depois de um ano e cinco meses afastados um do outro, o romance entre Kléber e o Palmeiras está muito próximo de ser reatado.