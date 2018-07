Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do volante França

SÃO PAULO - O Palmeiras está perto de acertar a contratação por empréstimo do volante França, do Hannover, da Alemanha, até o fim de 2014. O jogador tem 22 anos e atuou pouco em 2013 por causa de uma tuberculose que o afetou de janeiro a agosto.

França começou no Noroeste e teve passagens por Coritiba e Criciúma até chegar ao Hannover. O volante chega para suprir a provável saída de Márcio Araújo, que não acertou salário com a diretoria. O atacante Rodolfo, do Rio Claro, é o único reforço certo até agora.

O Palmeiras continua sem falar sobre contratações, porque a diretoria pretende anunciar um "pacotão" de reforços na reapresentação do elenco. Além de Rodolfo e França, o clube pode apresentar também o lateral-esquerdo William Matheus, do Goiás, e o meia Marquinhos Gabriel, do Bahia.