Palmeiras está próximo de contratar o atacante Everton Santos, do Goiás

SÃO PAULO - O Palmeiras está perto de anunciar a contratação de um reforço para a temporada de 2011. A diretoria palmeirense pretende acertar nos próximos dias as últimas pendências e acertar, se possível até a próxima quarta-feira, a chegada do atacante Everton Santos, que estava no Goiás (vice-campeão da Copa Sul-Americana) e já atuou por Bragantino, Corinthians e Fluminense.

"Deixamos alinhavada uma linha de raciocínio. Existia a perspectiva de o Palmeiras contratar outros dois atletas das mesmas características, mas parece que não evoluiu e me pediram para que aguardasse até o dia 29 para conversar", explicou o empresário do atacante, Alexandre Oliveira, à rádio Jovem Pan.

Éverton Santos pertence ao Paris Saint-Germain, com contrato até 2012, e viria através de empréstimo. "O Palmeiras se interessa desde 2007 pelo atleta e a campanha de 2010 despertou ainda mais o interesse", completou o empresário.