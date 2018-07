Palmeiras está próximo do acerto com zagueiro Victor Ramos

O Palmeiras está próximo de acertar mais uma contratação para a temporada. Trata-se do zagueiro Victor Ramos, que está no Monterrey, do México, mas teve passagens marcantes pelo Vitória e Vasco da Gama. O jogador de 25 anos, inclusive, já faz exames médicos para assinar contrato de empréstimo válido por um ano. A informação foi publicada pelo site da ESPN e uma pessoa ligada ao jogador confirmou a negociação ao Estado.

O jogador estava nos planos do diretor executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos, ainda quando o dirigente estava no Cruzeiro, mas o clube mexicano não tinha interessado em liberá-lo. Desta vez, os dirigentes parecem dispostos a liberar o jogador por empréstimo de um ano.

O zagueiro é um dos pedidos do técnico Oswaldo de Oliveira, que gostaria de ter mais uma opção para o setor defensivo, após as saídas de Victorino e Lúcio. No momento, o clube conta com Tobio, Nathan, Wellington, Gabriel Dias e Thiago Martins para o setor, além de Vitor Hugo, recém-contratado.

Victor Ramos tem 25 anos e iniciou a carreira no Vitória. Ele também teve uma passagem pelo Standard de Liège, da Bélgica, Vasco e Monterrey, onde chegou no ano passado. O plano A do Palmeiras para a defesa era Rever, do Atlético-MG, mas os altos valores da transação e do salário do jogador dificultaram o acerto. O defensor, inclusive, deve ir para o Internacional.

Com a confirmação de Victor Ramos, o Palmeiras chega a 10 reforços para a temporada. Os outros são os laterais Lucas e João Paulo, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral, Andrei Girotto e Gabriel, o meia Zé Roberto e os atacantes Dudu e Leandro Pereira. Rafael Marques também fez exames nesta segunda-feira e pode ser anunciado a qualquer momento.