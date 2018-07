Palmeiras estende contrato do lateral Cicinho até o fim de julho de 2015

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato de Cicinho até 31 de julho de 2015. O lateral-direito, que tinha vínculo até dezembro deste ano, teve ainda 50% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo clube.

"Utilizamos recursos próprios e exercemos a preferência para adquirir parte dos direitos do Cicinho. É um momento de alegria, pois é um jogador que se identificou rapidamente com o clube e está tendo um desempenho excepcional e entusiasmante", afirmou o vice-presidente de futebol Roberto Frizzo.

Satisfeito pelo acerto, o lateral projetou "fazer história" no Palmeiras, de olho na seleção brasileira. "O Palmeiras apostou em mim no início do ano e estou muito feliz com tudo o que aconteceu. Tratamos as coisas com a diretoria sempre com muito respeito e tranquilidade. Fico agradecido com o esforço feito para a minha permanência. Espero poder fazer história, brigar por títulos e, consequentemente, vestir a camisa da seleção", disse.

Destaque no Santo André, Cicinho chegou ao Palmeiras no início deste ano e rapidamente se firmou no time titular do técnico Luiz Felipe Scolari. Disputou 32 das 39 partidas do time em 2011 e foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Paulista.