Palmeiras estreará contra o Atlético-GO na Série B do Brasileirão

SÃO PAULO - A CBF anunciou nesta segunda-feira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Principal favorito ao título, o Palmeiras fará sua estreia contra o Atlético Goianiense, também rebaixado em 2012, no dia 25 de maio. O time paulista terá o mando de campo.

A data de abertura da competição terá todos os 10 jogos da primeira rodada. Outra equipe que caiu no Brasileirão do ano passado, o Sport fará a partida inicial contra o Icasa, fora de casa. O Figueirense, o outro time rebaixado em 2012, enfrentará o América/RN, em Florianópolis.

Os demais confrontos da rodada de abertura são: Oeste x Avaí, Boa x Chapecoense, Joinville x Bragantino, ABC x Paraná, São Caetano x Ceará, Guaratinguetá x América-MG e Paysandu x ASA.

Assim como o Brasileirão, a Série B será interrompida em junho por causa da disputa da Copa das Confederações, em solo nacional. Mas o campeonato será interrompido somente depois da sexta rodada, no dia 11 de junho. Na Série A, haverá somente cinco rodadas antes da Copa das Confederações (entre os dias 15 e 30 de junho). Após quase um mês de paralisação, a Série B retornará no dia 6 de julho.

Único grande time na Série B, o Palmeiras jogará pressionado pelo título. Na busca pelo bicampeonato - também venceu em 2003 -, o time da capital paulista enfrentará o Boa Esporte Clube, o Ceará e o Chapecoense nas últimas três rodadas da competição.

Os jogos finais do campeonato serão disputados no dia 30 de novembro, uma semana antes do fim da Série A, que terminará somente no dia 8 de dezembro.