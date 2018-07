Palmeiras estreará novo patrocinador no clássico com o Corinthians

SÃO PAULO - O Palmeiras irá estrear um novo patrocinador em sua camisa no clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. O clube fechou acordo com a empresa Arcor e exibirá o nome da multinacional de alimentos em seu uniforme em todos os jogos que disputar na continuidade da competição estadual.

Por meio de um comunicado, a empresa confirmou nesta sexta-feira que exibirá a sua logomarca na parte frontal das camisas, na região dos ombros esquerdo e direito. Desta forma, a Arcor se tornou a segunda multinacional a firmar acordo com o Palmeiras apenas neste ano, pois no final de janeiro a montadora sul-coreana Kia Motors foi anunciada como patrocinador master do clube.

O acordo firmado com a Kia, porém, foi de três anos, enquanto este novo foi fechado inicialmente apenas para o período de disputa do Paulistão, que já está em sua reta final da primeira fase. O novo compromisso inclui a exposição da Arcor em painel móvel de patrocinadores durante as coletivas de imprensa, no CT do Palmeiras, em camisas oficiais autografadas, em ingressos para a área VIP e em divulgações no site oficial do clube, entre outros locais.

"Depois de concluirmos o patrocínio com a Kia, estamos trazendo mais uma grande marca para o Palmeiras. Nosso objetivo é consolidar cada vez mais essas parcerias para que as empresas estejam conosco por muito tempo. Mais uma vez o Palmeiras mostra sua força indiscutível", afirmou Francisco Gallucci, gerente de marketing do clube do Palestra Itália, por meio de nota divulgada pelo site oficial do time.