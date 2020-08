Palmeiras estreia contra o Fluminense atrás de primeira vitória contra times da elite

Quatro dias depois do Campeonato Paulista, o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, contra o Fluminense, no Rio, incomodado com um jejum neste ano. Apesar das comemorações pelo título estadual e da vibração por ter batido o Corinthians nos pênaltis, o time entra em campo às 21h30 atrás da primeira vitória na temporada contra times da elite nacional.

Durante o Campeonato Paulista o Palmeiras enfrentou Red Bull Bragantino, São Paulo e Santos uma vez cada, além de mais três jogos contra o Corinthians. Nesses seis compromissos, a equipe alviverde empatou quatro, perdeu dois e marcou somente um gol. O retrospecto nesse recorte não foi positivo, mas foi suficiente para o time ganhar o Estadual. Agora, será preciso ter resultados bem melhores na maratona de 38 rodadas dentro da elite.

"Tivemos essa dificuldade com essas equipes (da Série A), mas ganhamos o Estadual. Era um Paulista curto, diferente, onde você não pode tomar duas pancadas diferentes. Jogamos com o regulamento. Agora é outra história, porque é um campeonato com 38 jogos", explicou o técnico Vanderlei Luxemburgo na última segunda-feira.

A tendência é o Palmeiras ter escalação parecida à usada na final. O goleiro Weverton foi poupado, permaneceu em São Paulo e será substituído por Jailson. O zagueiro Felipe Melo também não viajou e vai perder quatro jogos para tratar uma lesão na coxa esquerda. No setor ofensivo, Rony deve ganhar uma vaga, em possível mudança por opção tática, para dar mais velocidade às jogadas de contra-ataque.

Embora a competição seja outra, o Palmeiras ainda vive os festejos pela taça. O time ganhou folga no domingo e voltou ao trabalho na segunda-feira alguns atletas receberam os prêmios por se destacarem na conquista do Campeonato Paulista. O discurso na véspera do jogo foi justamente a necessidade de conseguir deixar de lado o título e conseguir se concentrar no Brasileirão.

"Temos que virar a chave, o título e as comemorações ficam para trás. Agora é foco total no Brasileiro, que é um campeonato muito difícil de se jogar e ganhar. Será importante começarmos com três pontos, ainda mais contra um time forte como o Fluminense", afirmou o atacante Luiz Adriano, autor do gol na final.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Dodi, Yago e Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Fred. Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires; Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Local: Maracanã

Horário: 21h30

Na TV: Globo