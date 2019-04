Palmeiras estreia contra o Fortaleza atento aos ânimos da torcida na arena

O atual campeão brasileiro estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro disposto a acalmar possíveis insatisfações da torcida. O Palmeiras recebe no Allianz Parque o Fortaleza, às 19h, pela primeira rodada da competição, após ter enfrentado nos últimos jogos episódios que incomodaram a comissão técnica, como um ataque de pedras ao ônibus do time e xingamentos aos atletas.

Apesar de ter vencido na última quinta-feira o Melgar, no Peru, por 4 a 0 pela Copa Libertadores o Palmeiras deixou Arequipa irritado com a manifestação de alguns torcedores. Após a partida, os reservas faziam um treino no gramado quando foram alvo de xingamentos. O técnico Luiz Felipe Scolari ficou irritado com o gesto e chamou de "palhaços" os autores da manifestação.

Já na última vez em que atuou como mandante, o Palmeiras encarou uma situação ainda pior. O ônibus que levava o elenco ao estádio para a partida contra o Junior Barranquilla foi alvo de um ataque na entrada da arena, com o arremesso de pedras e garrafas. O clube e a polícia descobriram logo depois que estava organizado para depois do jogo um outra emboscada, que acabou desarmada.

O clima complicado teve como estopim a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, diante do São Paulo, nos pênaltis. Apesar disso, o Palmeiras está em situação confortável na Copa Libertadores, com classificação garantida para as oitavas de final, e inicia o Brasileiro como um dos favoritos. O time não perdeu jogadores e ainda trouxe sete reforços para 2019.

Por isso, o elenco considera ser importante ter um bom início no Brasileiro. A expectativa e a exigência da torcida prometem ser elevadas. "O Brasileiro é um torneio bem duro, talvez, um dos mais difíceis do mundo e não tem jogo fácil. São cinco, seis, sete ou até mais times com possibilidades de ser campeão. Se a gente conseguir manter a força defensiva e continuar sofrendo poucos gols, teremos grandes chances de brigar pelo título", disse o zagueiro Gustavo Gómez.

Felipão deve mexer bastante no time e promover o rodízio de titulares. Jogadores que foram poupados da viagem ao Peru, como o atacante Ricardo Goulart e o zagueiro Edu Dracena, devem ganhar chance. O Fortaleza está invicto na temporada há 11 partidas e comemorou nesta semana a permanência do técnico Rogério Ceni, que rejeitou uma sondagem para dirigir o Atlético-MG.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FORTALEZA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Araruna e Dodô; Edinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Bráulio Machado (SC)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 19h

Na TV: TNT