Palmeiras estreia na Copa do Brasil e prega atenção a 'atalho'

A expectativa pelo reencontro com o Corinthians, no próximo domingo, ganha uma pausa para o Palmeiras iniciar a busca pelo objetivo mais rentável do ano. A equipe estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o América-MG, às 19h30, em Belo Horizonte, motivada pela curta distância em direção ao título.

Como começa a caminhada já nas oitavas de final, o Palmeiras tem no máximo oito jogos para chegar à decisão e ao prêmio recorde de R$ 50 milhões para quem for o campeão. A curta rota é um incentivo a mais para a disputa do torneio. Como a final será em outubro, a competição é a chance de título mais próxima no calendário.

"A Copa do Brasil é importante para o nosso elenco dentro do projeto que foi oferecido a nós, jogadores, durante o ano", disse o lateral Marcos Rocha. "Temos de jogar com a força máxima, porque é importante para o Palmeiras vencer a Copa do Brasil", completou.

O técnico Roger Machado concorda com esse raciocínio e levou a sério a preparação ao jogo. O último treino foi fechado. O time deve ser escalado com os principais titulares, sem preocupação em poupar atletas para o duelo de domingo, na casa do Corinthians, pelo Nacional.

A preocupação do Palmeiras é conseguir manter o foco em variadas competições. O clube entende que ao ter priorizado demais a Libertadores no ano passado, foi negligente e deixou escapar oportunidades em disputas como a Copa do Brasil. A eliminação de 2017 veio nas quartas de final, ao sofrer um gol do Cruzeiro no fim do jogo. A partida de volta com o América-MG será no Allianz Parque, daqui somente a duas semanas.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X PALMEIRAS

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos; Leandro Donizete, Juninho e Serginho; Marquinhos, Aylon e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Borja. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Bráulio Machado (SC)

Local: Independência

Horário: 19h30

Na TV: SporTV