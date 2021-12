Palmeiras estreia no Mundial de Clubes dia 8 de fevereiro e reajusta planejamento

A Fifa definiu os dias, horários e locais dos jogos do Mundial de Clubes, a ser disputado em 2022 em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras, campeão da Libertadores, faz sua estreia no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília). O palco da partida contra Al Ahly ou Monterrey será o Al Nahyan Stadium, pequeno estádio que pertence ao Al Wahda e tem capacidade para 15 mil torcedores.

Al Jazira x Auckland City é a partida que inaugura o Mundial, marcada para 3 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília). Monterrey e Al Ahly se enfrentam no dia 5. Quem vencer encara o Palmeiras três dias depois. O time alviverde já duelou com o rival egípcio na disputa do terceiro lugar da última edição do torneio da Fifa. Na ocasião, perdeu nos pênaltis.

Leia Também Palmeiras encara Al Ahly ou Monterrey no Mundial de Clubes da Fifa em fevereiro

Desta vez, a equipe de Abel Ferreira deve entrar mais bem preparada, uma vez que os principais atletas já estão de férias e terão mais tempo para descanso. As duas últimas partidas do Brasileirão serão jogadas com jovens oriundos da base e jogadores com pouca minutagem na temporada. Como o Mundial será disputado na primeira quinzena de fevereiro, o clube reajustou seu planejamento e o elenco se reapresenta na Academia de Futebol no dia 5 de janeiro de 2022. Haverá, portanto, um mês para o grupo se preparar para o torneio da Fifa.

Se ganhar de mexicanos ou egípcios, o Palmeiras estará na final. A grande decisão está agendada para o dia 12, às 13h30, no Mohammed bin Zayed Stadium. O adversário pode ser o Chelsea. No caminho do atual campeão europeu está o saudita Al Hilal, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, o anfitrião Al Jazira ou o neozelandês Auckland City-NZL, representante da Oceania.

O Mundial de Clubes 2021 seria disputado no Japão, mas o país asiático desistiu em setembro de ser sede da competição em virtude do temor do agravamento da pandemia de covid-19. Os Emirados Árabes Unidos, junção de sete pequenos emirados situados na península Arábica, no Golfo Pérsico, então, aceitaram receber o torneio pela quinta vez. A nação é próxima ao Catar, sede da Copa do Mundo de 2022.

O Mohammed bin Zayed Stadium, palco da decisão, pode receber até 40 mil pessoas e é a casa do Al Jazira, representante do país anfitrião no evento. Além da final, o estádio também vai abrigar o jogo de abertura, o duelo das quartas e a semifinal com o Chelsea em campo.

O Mundial de Clubes de 2021 deve ser o último realizado no atual formato. A Fifa quer reformular a competição e pretende aumentar o número de times para 24. A entidade também planeja realizar o campeonato apenas a cada quatro anos, não mais anualmente. Entre idas e vindas, a proposta já gerou polêmicas e a entidade máxima do futebol mundial não avançou com a ideia por enquanto.

Veja as datas e horário dos jogos do Mundial de Clubes

3 de fevereiro

13h30 - Al Jazira x Auckland City - Mohammed bin Zayed Stadium

5 de fevereiro

13h30 - Monterrey x Al Ahly - Al Nahyan Stadium

6 de fevereiro

13h30 - Al Hilal x Al Jazira ou Auckland City - Mohammed bin Zayed Stadium

8 de fevereiro

13h30 - Palmeiras x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium

9 de fevereiro

10h30 - Disputa do 5º lugar - Al Nahyan Stadium

13h30 - Chelsea x Al Hilal, Auckland City ou Al Jazira - Mohammed bin Zayed Stadium

12 de fevereiro

10h - Disputa do 3º lugar - Al Nahyan Stadium Final

13h30 - Final - Mohammed bin Zayed Stadium