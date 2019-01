Palmeiras estreia no Paulista com base mantida e teste no ataque

Um Palmeiras praticamente com versão 2018 inicia a temporada 2019 neste domingo, em Campinas, contra o Red Bull, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partir das 19h o atual campeão brasileiro inicia o calendário de partidas oficiais disposto a manter o alto nível das atuações do ano passado e encontrar um substituto no ataque para Willian, que está machucado.

O técnico Luiz Felipe Scolari testou três formações diferentes durante as atividades e os dois jogos-treinos da pré-temporada. A tendência é o Palmeiras iniciar em Campinas com a base do time campeão brasileiro e mais a presença de Felipe Pires. O atacante emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, é quem foi mais testado como ponta pela direita.

O jogador de 23 anos jamais atuou profissionalmente no Brasil e ganha chance depois de quatro anos no futebol da Alemanha e da Áustria. Curiosamente, o Red Bull é o time onde ele fez categoria de base e o possibilitou a se transferir para a Europa graças ao intercâmbio com o Red Bull Salzburg. "É normal não me conhecerem. Eu saí muito cedo. Recebi muitas perguntas da torcida sobre quem eu sou. Isso me motiva e me dá forças para mostrar o meu futebol", disse.

O novato é o favorito para substituir Willian, afastado para se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. Felipe Pires deve ser o único reforço a estrear no Palmeiras já neste primeiro jogo do ano. Além dele, protagonistas do título brasileiro como Lucas Lima, Weverton, Deyverson e Dudu devem ser escalados para esse primeiro compromisso.

preparação palmeirense na pré-temporada foi misteriosa. Felipão comandou poucos treinamentos abertos à imprensa e os dois jogos-treinos foram fechados também. Nos testes a equipe bateu o Comercial por 1 a 0 e empatou em 1 a 1 com o Osasco Audax. Como titular em um desses jogos, desponta como favorito a começar o ano no time principal.

A posição dele foi a principal preocupação do Palmeiras para 2019. Felipão pediu à diretoria a contratação de mais jogadores de velocidade para jogar pelos lados do campo, apelo atendido com a vinda do próprio Felipe Pires e também de Carlos Eduardo, que não foi inscrito no Paulista. O clube tentou encontrar algum reforço com o estilo de Keno, negociado em junho ao futebol do Egito.

Red Bull tem jogadores conhecidos dos palmeirenses

O primeiro adversário do Palmeiras em 2019 tem um elenco experiente. Comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro, o Red Bull tem no time o goleiro Júlio César (ex-Corinthians) o zagueiros Xandão (ex-São Paulo) e o atacante Ytalo (ex-São Paulo). "Será a primeira vez que terei a oportunidade de disputar o Paulista e sei que é o campeonato mais competitivo do Brasil. Não tem nenhum jogo fácil e poder estrear contra o Palmeiras, o atual campeão Brasileiro, nos motiva, ainda mais, para iniciarmos o torneio com uma boa apresentação", disse o zagueiro Léo Ortiz, reforço que veio do Inter.

FICHA TÉCNICA

RED BULL X PALMEIRAS

RED BULL: Júlio César; Aderlan, Xandão, Léo Ortiz e Romário; Uilian Correa, Pio e Everton; Osman, Ytalo e Roberson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Thiago Santos e Lucas Lima; Dudu, Felipe Pires e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Horário: 19h

Na TV: Pay-per-view