Palmeiras estuda as contratações de Paulo André e Jackson

Embora já tenha feito 14 contratações e tenha mais alguns jogadores com acerto bem encaminhado, o Palmeiras ainda quer mais e procura por opções para reforçar a defesa. Dois nomes agradam a diretoria e ambos negociam com o clube. Casos do experiente Paulo André, ex-Corinthians, e de Jackson, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás.

Paulo André está no Shanghai Shenhua e embora tenha mais um ano de contrato, não deve permanecer no clube chinês. O jogador de 31 anos tem conversas com times italianos, com o Orlando City, dos EUA e recebeu algumas sondagens de brasileiros, entre eles, do Palmeiras. O jogador ficou marcado por sua passagem pelo Corinthians e pelos títulos da Libertadores e Mundial de 2011 e 2012 e também por ser o líder do movimento Bom Senso FC, que visa conquistar melhorias para o futebol brasileiro.

Essa ligação com o Corinthians, inclusive, é algo que joga contra ele no Palmeiras, mas mesmo assim, a diretoria vê com bons olhos sua contratação. Outra opção mais jovem seria Jackson, do Goiás.

O zagueiro tem 24 anos e pertence ao Internacional. O clube gaúcho não deve oferecer resistência para segurá-lo, já que está em vias de contratar Réver, que também estava nos planos do Palmeiras. Jackson começou no São Paulo, como lateral-direito, e depois teve passagens por Ituano, Criciúma, Capivariano, Internacional e Goiás.

O Palmeiras conta com sete defensores por enquanto, sendo que Victor Ramos e Vitor Hugo são reforços. Quem permanece em relação ao ano passado são Nathan, Tobio, Wellington, Thiago Martins e Gabriel Dias.

Até o momento, o Palmeiras acertou 14 contratações, contando Alan Patrick, que ainda não foi anunciado oficialmente. São eles: o lateral-direito Lucas; o lateral-esquerdo João Paulo; os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos; os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto e Robinho e os atacantes Dudu, Kelvin, Leandro Pereira e Rafael Marques. Além disso, o volante Arouca e o atacante Jonathan Cafu também estão muito próximos do acerto.

Arouca aguarda que a Justiça aceite sua rescisão de contrato com o Santos, sob a alegação da falta de pagamento de salários. Ficando livre, ele deve assinar com o Palmeiras. Quanto a Cafu, ele finaliza os últimos detalhes e exames médicos, após ter sido liberado pela Ponte Preta. O anúncio de ambos podem acontecer nesta quarta-feira.