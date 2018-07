Palmeiras estuda contratações para reforçar a lateral direita

Depois de anunciar o lateral-esquerdo Diogo Barbosa como reforço para o ano que vem, o Palmeiras agora se dedica a analisar opções para a lateral direita. O setor apresentou problemas na última temporada e mesmo com três alternativas no elenco atual, está em pauta na procura por reforços.

+ Clube prepara as saídas de Egídio e Róger Guedes

+ Tabela do Campeonato Brasileiro de 2017

O técnico Alberto Valentim conta atualmente com Jean, Mayke e Fabiano para a lateral. Além deles, o meia Tchê Tchê também pode atuar na posição. Porém, ainda assim, o clube identificou carências no setor. Jean, por exemplo, sofreu com seguidos problemas físicos e os substitutos imediatos não tiveram uma sequência regular de boas atuações.

A alternativa mais fácil para se reforçar é do lateral João Pedro. Revelado na base do clube, o jogador está emprestado à Chapecoense e se reapresenta no início do próximo ano. Mas a diretoria pensa em investir em um jogador mais experiente e o nome mais comentado é o de Rafinha, de 32 anos, do Bayern de Munique. O jogador, no entanto, ainda tem contrato com o time alemão e teria de negociar a rescisão.

Nas próximas semanas a diretoria deve concluir a renovação do goleiro Fernando Prass. O vínculo dele vai até o fim da temporada e as conversas para o acordo já se iniciaram há alguns meses.