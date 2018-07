Palmeiras estuda nomes para 2011, mas sem dinheiro em caixa

O Palmeiras sonha com a conquista da Copa Sul-Americana e uma vaga para a Libertadores em 2011, para aumentar as receitas do clube. Nomes indicados pelo técnico Luiz Felipe Scolari já são analisados pelos dirigentes. Porém, a falta de dinheiro tem complicado o trabalho da diretoria de futebol.

"Temos de ver o caixa, não é segredo nenhum", afirma o diretor de futebol, Wlademir Pescarmona. "O Felipão já indicou alguns nomes e precisamos de correr atrás. O Palmeiras não pode ter apenas um investidor. Vamos recorrer aos parceiros. Traffic, Sonda, todos são bem-vindos."

Os planos do Palmeiras dependem da Sul-Americana. Pescarmona não vê como problema se Felipão decidir poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, o que poderia prejudicar o Corinthians, uma vez que o alviverde tem confrontos contra Fluminense e Cruzeiro. "Não vamos arriscar num jogo que não vale nada. Problema dos corintianos."

Pescarmona ainda comentou a nova fórmula de disputa do Campeonato Paulista, que passará a ter quartas de final. "O Palmeiras sempre entra em qualquer campeonato para ganhar. Vamos ter de construir um bom elenco para o torneio. O Paulistão é importante e a nova fórmula deixa as fases mais complicadas."