Palmeiras estuda transferir jogo com o Cruzeiro para Londrina

O Palmeiras estuda a possibilidade de mandar o jogo com o Cruzeiro, no dia 12 de outubro, em Londrina, no norte do Paraná. O melhor mandante e líder do Campeonato Brasileiro pode transferir a partida de local por não poder atuar no Allianz Parque na data. A arena está reservada para o show do cantor italiano Andrea Bocelli.

O Estado apurou que, como opção alternativa à ideia de realizar a partida no Paraná, a diretoria avalia a possibilidade de utilizar o Pacaembu. No estádio do Café, em Londrina, o Palmeiras jogou em julho de 2015 na campanha do título da Copa do Brasil, quando derrotou o ASA por 1 a 0, pela terceira fase.

No Brasileiro da Série B, em 2013, o time também recorreu à cidade em duas ocasiões. Contra Figueirense e Guaratinguetá o Palmeiras teve de cumprir punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por brigas entre membros de torcidas organizadas.

Nesta temporada o Palmeiras precisou atuar fora do Allianz Parque em cinco partidas, todas no Pacaembu. Pelo Brasileiro, enfrentou o Grêmio. Já pelo Estadual, recebeu o Red Bull, Rio Claro, São Bento e o clássico com o Corinthians.

NEGOCIAÇÃO

A diretoria tem acordo encaminhado com o volante Gabriel para renovação de contrato. O jogador tem os direitos econômicos vinculados ao Monte Azul e está emprestado ao clube até o fim do ano.

O objetivo é fechar um contrato de longa duração, com a compra da maior parte dos direitos econômicos. O vínculo pode ser por até cinco temporadas. Gabriel disputou 54 partidas com a camisa do Palmeiras e está em seu segundo ano no clube.