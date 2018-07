Palmeiras evolui, mas empata com Atlético-PR em 1 a 1

O empate não é um resultado animador quando se quer fugir do rebaixamento, mas para o Palmeiras valeu mais a apresentação do que o ponto conquistado neste domingo em Curitiba. Na estreia do técnico Dorival Junior, o time mostrou atitude diferente para correr atrás do resultado e buscar o 1 a 1 com o Atlético-PR

O Palmeiras pelo menos se mostrou mais organizado e confiante. Desde junho, quando empatou com o Grêmio, o time não pontuava como visitante.

O resultado manteve o Alviverde uma posição acima da zona de rebaixamento, empatado com o time que abre a região da degola, o Criciúma, justamente o adversário do Palmeiras na quarta-feira, no Pacaembu.

Dorival surpreendeu ao escalar o time no 4-2-3-1, com o lateral Juninho como ponta esquerda. Foi o setor em que o time teve mais chegada. O esquema fez os jogadores terem melhor distribuição em campo para coibir os avanços adversários.

O problema foi a ausência de jogadores pela faixa central. A forma como o Palmeiras buscava chegar ao gol de Weverton era sempre por tabelas, porém faltava uma opção mais centralizada que pudesse servir o centroavante Henrique.

O Atlético sofria também com a falta de criatividade e, por isso, os principais lances de perigo no primeiro tempo surgiram de lançamentos das defesas. Aos 26 minutos, o atleticano Marcelo entrou na área e acertou a trave. No lance seguinte, o Palmeiras respondeu com jogada idêntica de Leandro.

A defesa alviverde falhou aos 29 minutos. O goleiro Fábio espalmou um chute de Marcos Guilherme e nenhum zagueiro evitou a finalização de calcanhar de Dellatorre.

Mesmo atrás, o Palmeiras manteve maior posse de bola e, principalmente, jogou sem a insegurança e o desânimo mostrados em partidas anteriores.

O gol de empate, no começo do segundo tempo, fez justiça às atuações das equipes. Cobrando pênalti, Henrique deslocou o goleiro aos sete minutos.

A esperança palmeirense de virar o jogo logo diminuiu. No intervalo, Dorival havia colocado o volante Josimar como lateral-direito para dar mais força ao setor, mas com apenas 18 minutos ele foi expulso por entrada violenta em Natanael.

A perda de um jogador de defesa obrigou Dorival a recompor o setor com a entrada de Eguren, queimando a terceira substituição a que tinha direito. Uma tinha sido a entrada de Josimar e a primeira, com apenas três minutos de jogo, por causa da lesão de Wellington.

O Palmeiras, então, passou a ter menos jogadores no campo de ataque e começou a encarar o empate como positivo. O Atlético pressionou, rondou a área rival e criou perigo, mas sem chutes que acertassem o gol.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 1 x 1 PALMEIRAS

ATLÉTICO-PR - Weverton; Mário Sérgio, Dráusio (Willian Rocha), Cleberson e Natanael; Deivid, João Paulo (Paulinho Dias), Nathan (Bady) e Marcos Guilherme; Marcelo e Dellatorre. Técnico: Claudinei Oliveira.

PALMEIRAS - Fabio; Weldinho (Josimar), Wellington (Victorino), Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira e Juninho; Diogo, Henrique e Leandro (Eguren). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Dellatorre, aos 29 minutos do primeiro tempo; Henrique (pênalti), aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleberson, Dellatorre e Weverton (Atlético-PR).

CARTÃO VERMELHO - Josimar (Palmeiras).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).