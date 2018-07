Palmeiras exige atenção redobrada contra o Figueirense

SÃO PAULO - A vitória do Figueirense contra o Corinthians na inauguração oficial do Itaquerão, no último domingo, deixou todos no Palmeiras em alerta. Nesta quinta-feira, às 19h30, a equipe recebe justamente o time catarinense e o técnico interino Alberto Valentim sabe que terá pela frente um adversário duro de ser batido.

Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (o Pacaembu está com a Fifa para a Copa), o Palmeiras entra em campo disposto a manter a boa fase, de três vitórias consecutivas, e Alberto quer mostrar para Ricardo Gareca o time que ele terá nas mãos em breve.

Na preleção de Valentin o assunto será a atuação do Figueirense contra o Corinthians. E a expectativa é que o treinador Guto Ferreira adote a mesma tática. Deve jogar fechado e esperando um erro do time adversário.

"Eu já tive oportunidade de trabalhar com ele e sei que o Guto arma o time fechado e aposta no contra-ataque. Deve ser assim contra nós", disse Diogo, que tem sido um dos destaques do Palmeiras nos últimos jogos.

Muito provavelmente sob o olhar de Ricardo Gareca, que deve estar nas tribunas de imprensa da Fonte Luminosa, Alberto vai levar a campo o time com a base que já se tornou conhecida pelos torcedores, inclusive com Wendel e William Matheus, que retornam de lesões. A postura tática será bem ofensiva, com Marquinhos Gabriel e Diogo caindo pelas pontas e tentando abrir espaço para Mendieta e auxiliar Henrique para fazer os gols.

Uma das novidades táticas de Alberto, e com boas chances de ser continuada por Gareca, é a postura ofensiva do time, mesmo com os atacantes que ficam nas pontas tendo a obrigação de marcar. Diogo, por exemplo, diante do Vitória, apareceu muito mais pelos desarmes do que chutes a gol.

Além de William Matheus e Wendel, que retornam ao time, Lúcio e Marquinhos Gabriel se recuperaram de dores no pé e também vão para o jogo. Os desfalques continuam sendo Fernando Prass, Bruno César e Valdivia, além de Eguren, que está com a seleção uruguaia.

No Figueirense, Guto Ferreira vai repetir o time que derrotou o Corinthians.

MUDANÇAS

Nesta quinta-feira, o Palmeiras acertou a renovação de Patrick Vieira até 2018 e o lateral-esquerdo Paulo Henrique, que nem jogou, foi emprestado para o América-RN.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; Renato, Wesley e Mendieta; Marquinhos Gabriel, Diogo e Henrique

Técnico: Alberto Valentim

FIGUEIRENSE: Tiago Volpi; Leandro Silva, Thiagho Heleno, Marquinhos e Guilherme Lazaroni; Paulo Roberto, Luan, Rivaldo e Giovanni Augusto; Everton Santos e Ricardo Bueno

Técnico: Guto Ferreira

JUIZ: Paulo H. Schleich Vollkopf (MS)

LOCAL: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

HORÁRIO: 19h30