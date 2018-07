Palmeiras fará amistoso contra São Caetano no sábado

O Palmeiras irá fazer pelo menos três amistosos e jogos-treino durante a intertemporada de 10 dias que começou na segunda-feira em Atibaia, no interior de São Paulo. Nesta terça, o clube anunciou que já nesta quarta vai fazer um jogo-treino contra o Barueri, às 16h, no Hotel Bourbon, onde está hospedado. A atividade será aberta apenas à imprensa.

Ainda de acordo com o que revelou o Palmeiras, o time será testado sábado diante do São Caetano. O confronto é definido como "amistoso" pelo site do clube, mas não foram reveladas mais informações, inclusive sobre o local da atividade. Depois, segunda, o último compromisso será diante do Atibaia.

Nesta terça-feira pela manhã, a primeira parte da atividade foi comandada pelos preparadores físicos. Na sequência, os jogadores foram para outro campo do hotel e disputaram cerca de 40 minutos de partidas em campo reduzido. Três garotos da base foram observados por Gareca: Ueslei, lateral-direito, Josimar, volante, e Brendon, zagueiro.

Depois, à tarde, a comissão técnica priorizou movimentações técnicas. Enquanto uma parte do grupo permaneceu sob o comando do auxiliar técnico Sergio Santín, que orientou trabalho de cruzamentos e finalizações, a outra metade foi orientada por Gareca numa atividade de oito atacantes contra seis defensores.