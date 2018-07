Palmeiras fará amistoso em casa contra a Ponte Preta no próximo dia 29

A Ponte Preta anunciou nesta quinta-feira um amistoso com o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 29 de janeiro, às 17 horas. A partida será no domingo que antecede a estreia das duas equipes no Campeonato Paulista, ambas como mandantes, em 5 de fevereiro. O atual campeão brasileiro receberá na ocasião o Botafogo-SP e o time campineiro, a Ferroviária.

O amistoso será o segundo do Palmeiras nesta pré-temporada. O primeiro está marcado para 21 de janeiro, na Arena Condá, com a Chapecoense. O encontro terá toda a renda destinada à equipe catarinense e será marcado por homenagens aos mortos no acidente aéreo, ocorrido em novembro do ano passado, e também por entregas de faixas de campeão. Os palmeirenses, pelo título brasileiro, e a Chapecoense, pela conquista da Copa Sul-Americana.

Em fase de reconstrução após perder 19 jogadores no acidente aéreo na Colômbia, o time catarinense foi declarado vencedor da competição continental após o Atlético Nacional, que foi à final do torneio, pedir para a Conmebol entregar a taça à equipe brasileira como mais uma forma de homenagem às vítimas da tragédia.

O jogo com a Ponte Preta marca o encontro do atual técnico do Palmeiras com o ex-clube. Eduardo Baptista dirigiu a equipe de Campinas na última temporada antes de se transferir para o alviverde. O amistoso também será o primeiro jogo do time palmeirense em casa no ano e servirá para apresentar os reforços aos torcedores.