Palmeiras fará dois amistosos antes de estrear no Paulistão

O Palmeiras já oficializou seu planejamento para o início de temporada, quando o time estará sob o comando oficial de Oswaldo de Oliveira, e já com a presença de Zé Roberto no grupo. No dia 7 de janeiro, todos os jogadores com contratos com o Palmeiras devem se reapresentar na Academia da Barra Funda. As boas vindas serão dadas pelo novo treinador e também pelo presidente Paulo Nobre.

Os dois primeiros dias serão para a realização de testes físicos e exames médicos. Nesse período, Oswaldo de Oliveira também tentará definir o elenco ou pelo menos apontar com quais jogadores espera trabalhar do Palmeiras deste ano. Alguns serão emprestados e outros não terão seus vínculos renovados.

A partir do dia 9, o elenco começará a correr na Academia. Esse trabalho vai até o dia 16, alternado a parte física com atividades recreativas com bola e fundamentos. Dia 17, o Palmeiras gostaria de fazer um jogo-treino ou um amistoso com rival ainda não escolhido. A primeira folga está marcada para dia 18. Oswaldo espera que até lá o time já tenha uma cara, com os 11 definidos.

A parte final da preparação do Palmeiras será feira em Itu, entre os dias 19 e 23 de janeiro. Dia 24 terá mais um amistoso. No dia 25, o time já estará em São Paulo para os últimos ajustes visando o Paulistão. O Palmeiras estreia na temporada contra o Audax, dia 1º de fevereiro, em Osasco.