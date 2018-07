Palmeiras fará homenagem a operário morto em jogo da Libertadores no Peru

SÃO PAIULO - O Palmeiras lamentou a morte de um operário nas obras do seu novo estádio, a Arena Palestra, nesta segunda-feira, e prometeu solicitar à Conmebol autorização para homenagear a vítima na partida contra o Sporting Cristal, quinta-feira, no Peru, em rodada da Copa Libertadores. "A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público lamentar profundamente o acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira nas obras da nova arena do clube", registrou o Palmeiras em nota oficial. O acidente causou a morte de um operário e deixou outro ferido.

O nome da vítima fatal é Carlos de Jesus, de 34 anos. Seu corpo foi resgatado dos escombros na tarde desta segunda-feira. O ferido se chama Crispiniano Santos e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele apresentava ferimentos leves, no ombro e na região lombar e permanecerá em observação. "Em nome de toda a comunidade palestrina, a agremiação alviverde manifesta total solidariedade à família que perdeu um ente querido, no desejo de que tenha muita força neste momento difícil", disse a diretoria palmeirense, que prometeu homenagear o operário nesta quinta-feira.

"O clube solicitará autorização da Conmebol para que o time possa, como homenagem ao operário falecido, entrar com uma tarja preta em seu uniforme e que seja respeitado um minuto de silêncio antes da partida", registrou o Palmeiras em nota oficial. O acidente aconteceu quando os responsáveis pela obra instalavam uma viga nas arquibancadas do novo estádio. A estrutura desabou sobre outras, causando um efeito dominó. Cinco operários estavam no local, mas somente três conseguiram escapar da queda das vigas. Um foi atingido e outro acabou sendo esmagado.

O local do acidente foi interditado pela Defesa Civil. Mas as obras nos demais setores da estrutura devem ter prosseguimento nesta terça-feira. Ainda não se sabe se isso aocntecerá. A polícia vai abrir inquérito para apurar as causas do incidente ocorrido na zona oeste de São Paulo.