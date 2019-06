Palmeiras fará quatro jogos seguidos fora de casa após pausa da Copa América

Depois da pausa da Copa América, o Palmeiras terá uma sequência importante para o restante da temporada. O time alviverde já prepara o cronograma para a série de viagens que terá de fazer por causa de quatro jogos seguidos fora de casa em julho.

O primeiro jogo depois da competição continental de seleções será em casa, contra o Internacional, dia 10 ou 11 de julho, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Logo depois o Palmeiras visitará o São Paulo no Morumbi (Campeonato Brasileiro), o Inter no Beira-Rio (Copa do Brasil), Godoy Cruz na Argentina (oitavas da Libertadores) e Vasco (Campeonato Brasileiro).

O Palmeiras fará o último jogo antes da pausa na quinta-feira, às 20h, contra o Avaí, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde vem de uma sequência de 31 jogos de invencibilidade na competição. A última derrota aconteceu na edição passada, em 25 de julho de 2018, para o Fluminense.

A partida contra a equipe catarinense pode também garantir outra marca histórica para o técnico Luiz Felipe Scolari. O treinador está a um gol de chegar ao 100º pelo Palmeiras. Felipão retornou ao clube no segundo semestre do ano passado. Nos 62 jogos sob seu comando, a equipe venceu 42, empatou 15 e perdeu cinco. Foram 99 gols marcados e 26 sofridos.