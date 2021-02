Palmeiras faz 1º treino em São Paulo após retorno do Mundial de Clubes

Após campanha frustrante no Mundial de Clubes, o Palmeiras fez o primeiro treino em São Paulo, neste sábado, em preparação para o jogo contra o Fortaleza, domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira fez mistério quanto à escalação que mandará a campo neste fim de semana.

O time paulista não briga mais pelo título e também não precisa se preocupar em terminar o campeonato na zona de classificação da Copa Libertadores. O título conquistado há duas semanas já garantiu a vaga na próxima edição da competição sul-americana. Além disso, o foco agora está na disputa das finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no fim do mês.

Abel comandou um treino tático neste sábado, sem contar com os jogadores que foram titulares na derrota para o Al Ahly, do Egito, na disputa do terceiro lugar no Mundial, no Catar. A partida foi disputada na quinta-feira. Quem entrou em campo naquela partida, fez apenas trabalho regenerativo neste sábado.

Os demais foram ao gramado para atividade em campo reduzido. O treinador português deu atenção especial à movimentação e à saída de bola. O treino contou com a participação do atacante Wesley, em fase final de transição física. Dez jogadores do time sub-20 reforçaram o grupo.