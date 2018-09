Palmeiras faz 2 a 0 no Colo-Colo e fica perto de semifinal da Libertadores

Jogar fora de casa parece ser um prazer para o Palmeiras nesta Copa Libertadores. A equipe conseguiu nesta quinta-feira, em Santiago, uma nova façanha como visitante ao bater o Colo-Colo por 2 a 0 pelo confronto de ida das quartas de final e agora ter o luxo de poder perder por um gol de diferença na arena, no dia 3, para voltar a ficar entre os quatro melhores da América do Sul depois de 17 anos.

O Palmeiras é um fenômeno como visitante no torneio. Foram cinco jogos e cinco vitórias, todas no mínimo por dois gols de diferença. No Chile o time mesclou várias qualidades de quem sabe atuar fora dos seus domínios. Soube sofrer quando foi pressionado pelo Colo-Colo, foi letal no contra-ataque e cometeu poucas falhas. O ex-palmeirense Valdivia pouco incomodou.

O melhor visitante da Libertadores não deu tempo para os chilenos sequer analisarem o jogo. Com dois minutos de partida a bola já estava na rede. O Palmeiras estava bem posicionado em campo, chegou à área com facilidade e trocou passes até Bruno Henrique fazer 1 a 0.

A desvantagem obrigou o Colo-Colo a avançar. Pelo lado esquerdo palmeirense o time chegava com mais perigo, principalmente quando Valdivia organizava o jogo. O camisa 10 era vigiado, demonstrava motivação em enfrentar o ex-clube e por ser parado algumas vezes com falta, arrancou um cartão amarelo no primeiro tempo.

O gol prematuro deixou o Palmeiras cômodo. O resultado estava bom, mas poderia melhorar se o time arriscasse mais. Havia espaço no contra-ataques e a equipe teve três boas chances. Não aproveitou. O Colo-Colo estava mais disposto para atacar e quase conseguiu o empate em bola parada pouco antes do intervalo.

A postura alviverde de esperar o adversário continuou no segundo tempo. O problema foi ver o Colo-Colo pressionar e chegar até um possível pênalti analisado pelo árbitro de vídeo (VAR) por toque de mão na área. Um susto grande para uma equipe que poderia estar mais tranquila se tivesse opções para sair.

O Palmeiras quase levou um gol de Barrios, em chance de cabeça, e buscou reforçar a defesa quando fez as alterações. Um atacante deu lugar a um meia e um zagueiro substituiu um volante. O time atraiu mais o Colo-Colo para seu campo, porém continuava à espera do momento certo para definir o jogo.

O momento chegou aos 32 minutos, em contra-ataque puxado por Willian, que chutou ao gol e no rebote, Dudu completou. Foi o golpe decisivo para o Colo-Colo diminuir a pressão para buscar o empate.

A equipe alviverde construiu uma grande vantagem com a certeza de que se for forte igual como mandante, será ainda mais candidato ao título. Nesta Libertadores os dois únicos tropeços (empate e derrota) foram no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

COLO-COLO 0X2 PALMEIRAS

COLO-COLO: Orion; Insaurralde, Zaldivia e Barroso (Pavez); Opazo, Baeza (Valdes), Carmona, Pérez e Valdivia; Barrios e Paredes. Técnico: Héctor Tapia.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Gómez), Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu (Lucas Lima) e Borja (Jean). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Bruno Henrique, aos 2 minutos do primeiro tempo e Dudu, aos 32 do segundo.

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Thiago Santos, Baeza, Insaurralde

Cartão vermelho: Pérez

Local: Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile