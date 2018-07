Palmeiras faz 3 a 0 no Rio Claro e encerra jejum de Cuca

Cuca, enfim, venceu no comando do Palmeiras. Nesta quinta-feira o técnico acabou com o jejum de quatro derrotas e minimizou o clima de tensão que abate o clube. A vitória no Pacaembu por 3 a 0 sobre o Rio Claro pelo Campeonato Paulista só não cativou a torcida, que em protesto, permaneceu a maior parte do jogo em silêncio.

A bipolaridade do regulamento do Campeonato Paulista fez a vitória render ao Palmeiras sair do posto de lanterna do grupo e ameaçado pelo rebaixamento para o segundo lugar, graças à derrota do Novorizontino. A posição é suficiente para garantir a vaga na próxima fase.

O jogo foi disputado em um ambiente incomum no futebol. As torcidas organizadas do Palmeiras organizaram um protesto em defesa à Mancha Alviverde. Os afiliados permaneceram silenciosos e sentados nas arquibancadas, sem bandeiras e nem faixas.

A principal facção do clube foi punida pelo Ministério Público por alguns membros terem invadido o CT para conversar com os jogadores no último sábado. A determinação do órgão é que a agremiação não possa levar adereços, bandeiras e camisas aos estádios até o fim da investigação.

A ação orquestrada deixou o Pacaembu silencioso e frio, já que os gritos de apoio costumam ser puxados pelas organizadas. Nem assim o time se acalmou em campo. Os erros nas seis chances criadas nos 20 primeiros minutos mostraram o nervosismo dos jogadores. Sempre um toque errado, uma decisão incorreta e a finalização imprecisa fizeram o grito de gol continuar tão calado como as torcidas organizadas. Para piorar, o Rio Claro chegou a assustar.

Depois dos 40 minutos do primeiro tempo o ambiente mudou em episódios que, por coincidência ou não, foram decisivos.

Robinho deixou o campo passando mal. Logo depois, as torcidas organizadas resolveram começar e cantar. Na sequência, Alecsandro completou escanteio de cabeça e tirou o estádio da pasmaceira - e da agonia.

A torcida não continuou no mesmo tom no segundo tempo. O intervalo esfriou a participação das arquibancadas até Gabriel Jesus fazer um golaço merecedor de se aplaudir de pé. O garoto conduziu a bola sozinho, driblou adversários e tirou do goleiro para ampliar, aos 9 minutos do segundo tempo.

O inofensivo Rio Claro não conseguiu reagir, até pela limitação técnica. Enquanto isso, o Palmeiras administrava a vantagem e fez o terceiro, com Rafael Marques. Já a torcida, segurava os gritos. Quem sabe no domingo, no clássico com o Corinthians, o incentivo virá a plenos pulmões para selar de vez o ressurgimento do time.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 RIO CLARO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Arouca, Matheus Sales (Thiago Martins) e Robinho (Allione); Gabriel Jesus, Alecsandro e Barrios. Técnico: Cuca

RIO CLARO (4-4-2): Lucas; Weslen (Luis Felipe), João Gabriel, Léo Coelho e Felipe Saturnino; Elsinho, Jean Patrick, Léo Costa (Chico) e Thiago Cristian; Lucas Xavier e Éverton (João Paulo). Técnico: Sérgio Guedes

Gols: Alecsandro, aos 44 minutos do primeiro tempo. Gabriel Jesus, aos 9, e Rafael Marques aos 41 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Matheus Sales, Robinho, Léo Coelho, Alecsandro, Lucas, Weslen, Egídio, Luis Felipe, Thiago Santos, Fernando Prass, Thiago Cristian

Público: 14.590 pagantes.

Renda: R$ 286.062,50

Local: Pacaembu, em São Paulo.