Palmeiras faz 5 a 2 no Vitória e confirma título do Brasileirão sub-20

O Palmeiras conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quinta-feira. A equipe do técnico Wesley Carvalho triunfou sobre o Vitória por 5 a 2, no Allianz Parque. Na primeira partida, o time havia vencido o confronto por 4 a 1, no Barradão, em Salvador. O título é um das mais importantes da história das categorias de base do clube. No ano passado, o Palmeiras foi eliminado na primeira fase do torneio, mas se sagrou campeão paulista da categoria.

Papagaio, autor de um gol nesta quinta-feira, foi o artilheiro do torneio com 12 gols. O atacante deve ser relacionado para o jogo do time principal diante do Flamengo, neste sábado, no Maracanã. "Foi um campeonato muito difícil. Na final, a torcida apoiou e foi importante para a conquista", disse o atacante.

A torcida encarou a partida dos meninos com o mesmo entusiasmo que enche o Allianz Parque nos jogos do time de Felipão. O público foi de 23776 torcedores, que trocaram os ingressos por alimentos não perecíveis. Os ingressos estavam esgotados desde terça-feira.

Para muitos jogadores, a partida representou uma espécie de batismo no estádio palmeirense. Foi o primeiro jogo oficial da história dos meninos na arena. "Estou muito feliz, nem sei o que dizer. Nós lutamos muito. Vamos esperar para ver se aparece uma chance no profissional", disse o lateral Luan Cândido.

O Vitória chegou a surpreender e abriu o placar aos 21 minutos com gol de cabeça de Edson Junior. A partir daí, o Palmeiras aproveitou a qualidade técnica superior e a vantagem do jogo anterior para buscar o empate e a virada, com Yan e Luan. O time baiano empatou de pênalti com Caíque. Quando os baianos novamente se lançaram ao ataque para buscar a vitória, o Palmeiras definiu o título. Luan Cândido fez mais um (3 a 2) e o atacante Papagaio fez o quarto após jogada de linha de fundo.

O Palmeiras enfrentará o São Paulo, campeão da Copa do Brasil Sub-20, na Supercopa do Brasil Sub-20 e o vencedor fica com a vaga do Brasil na Libertadores Sub-20 de 2019.