Palmeiras faz 8 no Barueri no 1º jogo-treino de Gareca

O Palmeiras fez, nesta quarta-feira, o seu primeiro jogo-treino sob o comando de Ricardo Gareca, de olho no retorno do Brasileirão. E a estreia do treinador argentino na beira do gramado foi em grande estilo. Afinal, nesta tarde, em Atibaia, no interior de São Paulo, onde realiza pré-temporada, a equipe alviverde não tomou conhecimento do Barueri, rebaixado na segunda divisão do Paulista, e goleou por 8 a 1.

Fugindo do habitual, Gareca escalou os reservas no primeiro tempo da atividade e os titulares na segunda. Assim, os melhores jogadores do Palmeiras enfrentaram a equipe de suplentes do Barueri. E aí, a vitória que era por apenas 2 a 1, transformou numa sonora goleada.

No segundo tempo, de uma hora, o Palmeiras jogou com: Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; Renato, Wesley, Bruno César e Felipe Menezes; Henrique e Diogo. Dos seis gols, três foram feitos por Felipe Menezes. Henrique marcou dois, enquanto Diogo balançou as redes uma vez.

Antes, quando os reservas estavam em campo, marcaram para o Palmeiras os atacantes Miguel e Rodolfo. Leandro só foi utilizado em parte do primeiro tempo, entrando no lugar de Miguel. Eguren treinou entre os reservas, perdendo espaço para Renato.

Participaram entre os reservas: Deola (Bruno); Léo Cunha (Ueslei), Tiago Alves (Gabriel Dias), Wellington e Victor Luis (William Matheus); Eguren, Josimar, Bernardo (Eduardo Jr.), Mazinho (Patrick Vieira) e Marquinhos Gabriel (Rodolfo); Miguel (Leandro).

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no Hotel Bourbon, em Atibaia. No próximo sábado, a equipe fará outro jogo-treino, desta vez contra o São Caetano. Na segunda, a equipe joga contra o Atibaia, time da cidade.