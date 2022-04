Palmeiras faz campanha por Veiga no Puskas após Fifa elogiar golaço na Libertadores

Raphael Veiga marcou dois golaços na vitória histórica do Palmeiras, na terça-feira, sobre o Independiente Petrolero, por 8 a 1, pela Copa Libertadores. O primeiro deles veio após uma cobrança de escanteio, em que o meia acertou um chute de primeira, de fora da área, no ângulo.

A Fifa usou suas redes sociais para compartilhar o vídeo do gol de Raphael Veiga. Na publicação, a entidade elogia o tento marcado pelo jogador do Palmeiras e sugere que ele concorra ao prêmio Puskas, de gol mais bonito da temporada: "Poderia estar no Puskas?", escreveu no Twitter.

Prontamente, o Palmeiras respondeu à publicação, dizendo ser "óbvia" a indicação do meia à premiação. Em seguida, o atual bicampeão continental lançou uma hashtag #VeigaNoPuskas. Os torcedores aprovaram a ideia e estão levando o tema a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Training Ground corner you say? Step forward @raphaelveiga23 Could this be on the next #Puskas list? pic.twitter.com/6cnUlMZ1kt — FIFA.com (@FIFAcom) April 13, 2022

Apenas neste ano, Raphael Veiga soma 13 gols com a camisa do Palmeiras. Com esses números, o meia entrou na lista dos 50 maiores artilheiros da história do clube palestrino. A boa fase tem levado a muitos pedidos para que ele integre as próximas convocações do técnico Tite para a seleção brasileira.

EU TÔ MALUCO EU TÔ VEIGANIZADO EU SOU #VeigaNoPuskas — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 13, 2022

O segundo gol marcado por Veiga no Allianz Parque, nesta terça-feira, foi de bola parada, em uma cobrança de falta, que novamente encontrou o ângulo do gol adversário. O jogador tem 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti e ironizou quem diz que ele só faz gols desta maneira. "Mais dois de pênalti", brincou o atleta em suas páginas.