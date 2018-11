Palmeiras faz clássico com o Santos na arena de olho em objetivo duplo

O Palmeiras entra em campo neste sábado para a disputa do clássico com o Santos com dois objetivos que se misturam. Se vencer, abre sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. De quebra, cura a ressaca pela eliminação na semifinal da Libertadores.

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou ontem o último treino antes da partida, marcada para 19h no Allianz Parque, e vai relacionar o lateral-direito Marcos Rocha, o lateral (mas que também joga na meia) Jean e ainda o meia Hyoran, que participaram do trabalho e se recuperaram de contusão.

Felipão precisará mesmo usar bem o seu elenco, já que para essa partida o técnico não poderá contar com os laterais Mayke e Diogo Barbosa (foram suspensos pelo STJD), o meia Moisés (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e o atacante Willian Bigode, que se machucou e deverá ficar até seis semanas fora do time.

O treinador deverá mudar os zagueiros em relação ao jogo contra o Boca Juniors. Assim, saem Luan e Gustavo Gomes e jogam Edu Dracena e Antônio Carlos. Nas laterais, Victor Luiz jogará na esquerda, enquanto Marcos Rocha deverá ser o titular pelo lado direito.

Felipe Melo, apesar de ter falhado nos gols que o time sofreu contra o Boca, deve ser mantido no time, assim como Bruno Henrique. Lucas Lima é outro que continua entre os titulares, Gustavo Scarpa pode jogar mais avançado e Devyerson deverá mais uma vez começar a partida, com Borja no banco. Dudu também tem seu lugar no time mantido.

DÚVIDAS

Sétimo colocado com os mesmos 46 pontos do Atlético-MG, sexto, última posição que dá vaga na Libertadores de 2019, o Santos poderá contar com Gabigol, artilheiro do Brasileirão com 16 gols, no clássico de hoje. No último treino do time antes do jogo, o técnico Cuca contou com a participação do atacante, recuperado de uma pancada na coxa direita.

Contudo, Lucas Veríssimo e Dodô foram desfalques na atividade no CT Rei Pelé. O treinador confirmou que os dois vão ser relacionados, mas a participação de ambos é incerta.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SANTOS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luiz; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa; Deyverson e Dudu. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Alisson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Cuca.

Árbitro: Braulio Machado da Silva (SC)

Local: Allianz Parque

Horário: 19h

TV: Pay-per-view