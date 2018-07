Palmeiras faz coletivo e Kleina define time para estreia

SÃO PAULO - O Palmeiras já está definido para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, domingo, às 18h30, no estádio Heriberto Hulse. O técnico Gilson Kleina comandou na tarde desta quinta-feira um treinamento coletivo na Academia de Futebol com, praticamente, força máxima.

A única ausência foi o atacante Leandro, que está com a seleção pré-olímpica que faz um período de treinamentos em Mogi das Cruzes até sexta-feira. O jogador ainda é dúvida para a partida, já que no sábado deve treinar com o grupo do Palmeiras e a escalação vai depender de sua condição física. Ele deve ficar como opção no banco.

O Palmeiras que treinou nesta quinta-feira e deve ir a campo no domingo é: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Tiago Alves e Juninho; Marcelo Oliveira, Wesley, Bruno César, Valdivia e Marquinhos Gabriel; Alan Kardec.

Na segunda parte do treinamento, Kleina trabalhou bastante as jogadas de bola parada e cruzamentos para a área. Na parte final, os jogadores ainda treinaram pênaltis, lançamentos e faltas diretas ao gol. O Palmeiras volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, às 10 horas, na Academia de Futebol.