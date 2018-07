Palmeiras faz confronto direto contra o Grêmio na luta pelo título

Dois dos perseguidores do Corinthians - Grêmio e Palmeiras - têm neste domingo a chance de pressionar o líder, que joga nesta segunda-feira fora de casa contra o Botafogo, o que representará manter aberta a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Gremistas e palmeirenses fazem um confronto direto, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 30.ª rodada. Faltando oito rodadas, os rivais corintianos podem voltar - simbolicamente - ao Brasileirão.

O Palmeiras está em ascensão, com viés de alta em suas ações. Após duas vitórias consecutivas, superou a saída do técnico Cuca sem traumas. Os adversários (Atlético Goianiense e Ponte Preta) não representaram grandes obstáculos, pois apenas brigam para não cair. Mesmo assim, o time se firmou na briga para ficar entre os quatro primeiros e ainda sonha com o título. Atualmente está nove pontos atrás (59 a 50) do Corinthians.

Neste contexto, o jogo deste domingo é o primeiro grande teste para o interino Alberto Valentim. Prova de fogo para o seu esquema tático, baseado na movimentação constante dos ataques, mas que mostrou vulnerabilidade na marcação, principalmente nas laterais, e também para as peças que escolheu.

Depois de quatro assistências e um gol nestes dois jogos, Keno é a bola da vez. Está com moral. A referência na área deve ser Borja, substituto de Willian, que ficará três semanas fora. Após encerrar jejum de quatro meses sem marcar na vitória sobre a Ponte Preta, o colombiano pode conseguir a sequência que não teve com Cuca. Moisés e Dudu são a esperança de assistências e de lançamentos.

“A próxima final é contra o Grêmio. Não tem de pensar em Corinthians, Santos. O mais importante é fazer nosso papel jogo a jogo. Esperava-se mais do Palmeiras, mas é o que está acontecendo, uma crescente importante no momento em que campeonato está desenhando o que vai acontecer. O momento está sendo muito bom”, disse o zagueiro Edu Dracena.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO: Paulo Victor; Léo Moura, Thyere, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Michel, Cristian, Everton, Luan e Arroyo; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja. Técnico: Alberto Valentim.

Juiz: Ricardo M. Ribeiro (MG).

TV: Globo.

Local: Arena Grêmio.

Horário: 17h.

Ao vivo: estadao.com/e/palmeirasvivo