Palmeiras faz da cautela a principal arma diante do Atlético-PR nesta quarta

SÃO PAULO - Segurar o ímpeto do Atlético-PR é a missão do Palmeiras para garantir nesta quarta-feira, em Curitiba, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Diante de um adversário que ganhou os cinco últimos jogos dentro de casa, a equipe precisa do empate – ou uma derrota por diferença mínima, desde que marque um gol – para avançar.

Gilson Kleina detalhou nesta terça-feira, após o último treino do time, como pretende enfraquecer o Atlético-PR. Com a vantagem de ter feito 1 a 0 no jogo de ida, ele quer tirar a velocidade dos atacantes rubro-negros e esfriar o ânimo da torcida – apontada pelo treinador como grande responsável pela força da equipe.

“Ano passado eles estavam na Série B e jogando longe de Curitiba não iam bem. Quando voltaram para a cidade, ganharam força e reagiram. Será necessário termos estrutura emocional para aguentar isso”, explicou Kleina.

Além de ressaltar características como frieza e coragem, ele mantém o Palmeiras com três volantes e apenas Mendieta na armação. O paraguaio continua na vaga de Valdivia, que não se recuperou do edema na coxa direta.

Nesta terça-feira o time fez apenas um trabalho em campo reduzido – os ajustes finais para a partida ocorreram em um treino tático secreto na segunda-feira. Kleina contou ter organizado duas estratégias diferentes, mas não quis revelar detalhes.

O técnico espera que o Palmeiras sofra marcação logo na saída de bola, e por isso mandará a campo uma equipe cautelosa, com o trio de volantes Márcio Araújo, Wesley e Charles mais presos à marcação. O rápido Leandro é a esperança dos contra-ataques. “Ele é jovem, sempre se entrega muito em campo e, além da velocidade, espero muita inteligência dele para esse jogo.”

A postura mais conservadora também pode ser observada no banco de reservas, onde o time vai ter mais opções de volantes (Wendel e Eguren), do que de atacantes de origem (apenas Caio, porque Ananias e Vinícius estão machucados e não viajaram para Curitiba).

INDEFINIÇÃO

No Atlético-PR, a grande dúvida deixada pelo técnico Vágner Mancini é no ataque. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Ederson, com dez gols, deve ficar no banco de reservas. Delatorre e Marcelo, muito elogiados pelo elenco palmeirense, são os prováveis titulares. Existe ainda a possibilidade do time ter em campo os três atacantes e o volante Zezinho ser sacado.

O veterano meia Paulo Baier, de 38 anos, está confirmado no time. Ele foi poupado do jogo da semana passada no Pacaembu porque estava desgastado pela sequência de jogos. Com ele, a equipe ganha qualidade nas jogadas de bola parada.

ATLÉTICO - PR X PALMEIRAS

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto, Pedro Botelho; Zezinho, João Paulo, Paulo Baier, Everton; Marcelo e Delatorre. Técnico: Vágner Mancini.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta; Leandro e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG); Horário - 21h50; TV - SporTV 3; Local - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)