Palmeiras faz de jogo com o Coritiba novo treino para a decisão da Copa do Brasil

O Campeonato Brasileiro deixou de ter importância para o Palmeiras. O que interessa agora é a decisão da Copa do Brasil a partir do fim do mês, contra o Grêmio. Ainda assim, os jogadores procuram fatores para motivá-los no compromisso de hoje, às 19h30, contra o Coritiba, no Paraná. Os principais deles são manter o ritmo e a confiança para as finais contra os gaúchos.

“Esse duelo tem importância muito grande, até para ter sequência de jogos. Alguns atletas não vêm jogando, estão tendo a chance de atuar. Está todo mundo preparado para fazer um grande jogo, vamos em busca dos três pontos para nos prepararmos para as grandes finais que estão vindo. Sabemos que temos clássico para disputar, vamos nos preparar também para as duas grandes finais da Copa do Brasil”, disse Rony.

O meia Raphael Veiga segue o discurso. Ele pondera que vitórias dão confiança. “Jogando bem, jogadores fazendo gols, volta a confiança. Isso é importante e o bom disso é que o grupo todo ganha. Espero que a gente vá lá e faça mais um grande jogo”, disse Veiga, que começou a carreira do Coritiba.

A partida desta noite faz parte da 35.ª rodada e foi adiada por causa da participação do Palmeiras no Mundial de Clubes do Catar. O Alviverde, sexto no Brasileirão, com 56 pontos, não disputa mais o título. O Coritiba já está rebaixado.

O técnico Abel Ferreira vai seguir poupando alguns jogadores, para que todo o grupo chegue bem condicionado para as partidas com o Grêmio. Hoje, Gustavo Gómez e Marcos Rocha podem não jogar. Zé Rafael também, pois sente dores musculares. Já Gabriel Veron continua em recuperação da contusão que o tirou do Mundial.

Rony, que descansou contra o Fortaleza domingo, pode voltar e Raphael Veiga deve iniciar a partida. Gustavo Scarpa, o melhor em campo contra o time cearense, porém, talvez retorne ao banco nesta rodada.

O Coritiba já pensa nos próximos campeonatos. Renovou o contrato do jovem lateral-esquerdo Guilherme Biro e tenta manter Rafinha e Robson no elenco. Também procura reforços e está perto de acertar a contratação do zagueiro Wellington Carvalho, ex-Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA: Wilson; Jonathan, N. Ribeiro, Nathan Silva e Biro; Hugo Moura, M. Bueno e Sarrafiore; L. Henrique, Neilton e R. Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo.

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Luan, Alan Empereur e Renan; Danilo, Patrick de Paula (Felipe Melo) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Esteves, Breno Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

JUIZ: Ramon Abatti Abel (SC).

LOCAL: Couto Pereira.

HORÁRIO: 19h30.