Palmeiras faz de tudo para evitar clássico nas quartas

SÃO PAULO - Para não entrar em campo mais uma vez em clima de amistoso de luxo e ser surpreendido, como aconteceu contra o Sporting Cristal, o Palmeiras visitará neste domingo o Ituano com o objetivo de evitar o confronto com um grande rival logo nas quartas de final do Paulista. Para o time de Itu, uma derrota pode provocar a queda para a Série A-2.

O problema do Palmeiras é que vencer não significa necessariamente fugir dos rivais. Dependendo dos resultados de Santos e Corinthians, o Alviverde terá de encarar um clássico nas quartas mesmo derrotando o Ituano. Por isso, o time acredita que é importante ficar entre os quatro primeiros para ter a vantagem de jogar em casa. Na atual situação, o Palmeiras enfrentaria o Santos, na Vila Belmiro.

"Precisamos tentar a vitória para conseguir ficar entre os quatro primeiros e evitar uma viagem", disse o técnico Gilson Kleina, que está preocupado com o desgaste que o elenco sofrerá na próxima semana.

O Palmeiras jogará no fim de semana pelo Paulista e, na terça-feira, já terá de enfrentar o Tijuana pelas oitavas de final da Libertadores. Para ficar entre os quatro primeiros do Estadual, o Alviverde precisa vencer o Ituano e torcer para que o Santos não derrote o Penapolense ou o Mogi Mirim não vença o São Paulo.

Kleina não terá hoje Ayrton, André Luiz e Charles, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Márcio Araújo e Marcelo Oliveira foram poupados por desgaste físico. Valdivia treinou, mas deve ser preservado, pois está sem ritmo de jogo.

Esperança

O técnico do Ituano, Doriva, pretende manter a equipe que derrotou o Paulista na rodada passada. A equipe de Itu conta com o volante Marcinho Guerreiro, ex-Palmeiras, como um de seus líderes e espera que a sua torcida ajude a empurrar o time na luta para escapar do rebaixamento.

A expectativa é que mais de sete mil torcedores estejam no estádio para apoiar a equipe da casa. Já os palmeirenses que quiserem ver o jogo terão de pagar caro por isso. O ingresso mais barato para eles custa R$ 60.

ITUANO - Anderson, Leandro Silva, Cléber, Vitor Hugo, Patrick, M. Guerreiro, Paulinho, Cambará, Fernando Gabriel, Thiago Bezerra, Adailton. Técnico: Doriva

PALMEIRAS - Fernando Prass, Weldinho, Vilson, Henrique, Juninho, Tiago Real, Léo Gago, Souza, Wesley, Leandro, Vinícius. Técnico: Gilson Kleina

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza

LOCAL - Doutor Novelli Júnior, em Itu

HORÁRIO - 16h