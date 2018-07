Palmeiras faz festa pelo centenário, mas sem motivo para comemorar

Como parte das comemorações do seu centenário, o Palmeiras faz amistoso com a Fiorentina na noite desta quarta-feira no Pacaembu. O clima, no entanto, não é de festa porque a equipe não vive um bom momento e perdeu três dos seus últimos quatro jogos. Com o time na 12.ª posição do Campeonato Brasileiro, o técnico Ricardo Gareca deve poupar alguns titulares de olho no jogo de domingo contra o Bahia, também no Pacaembu. Numa clara demonstração de que as atenções do Alviverde estão no Nacional, o argentino marcou treino para o período da manhã e só depois é que começa a concentração para a partida.

Uma das novidades do Palmeiras deve ser a estreia do meia argentino Alllione, que chegou ao clube na segunda-feira. “Alguns jogadores que não vêm jogando podem jogar. O Allione também tem possibilidade de jogar, e a torcida do Palmeiras poderá observá-lo”, disse Gareca. “É uma partida importante para observar jogadores e tentar encontrar uma maneira de jogar.”

Com uma proteção no rosto, o zagueiro Lúcio voltou aos treinos depois de sofrer uma fratura abaixo do olho direito, mas deve continuar fora da equipe. Quem também retornou aos treinos e não tem data para voltar a jogar é o atacante Diogo, que se recupera de lesão na coxa esquerda.

Gareca quer aproveitar o jogo para tentar ganhar fôlego para a sequência do Brasileiro. O time não vence há seis rodadas e, sob o comando do argentino, acumula três derrotas seguidas. “Viemos de uma derrota no clássico (2 a 0 para o Corinthians) e a torcida não deve estar contente, então seria bom ganhar esse jogo.”

A partida é válida pelo torneio amistoso Copa EuroAmericana, que opõe equipes europeias e americanas. Também estará em jogo a Taça Júlio Botelho, iniciativa do Palmeiras em homenagem ao ex-jogador que atuou nos dois clubes. Apesar da má fase da equipe, 16 mil ingressos foram vendidos até o início da tarde de terça.

Para o técnico da Fiorentina, Vincenzo Montella, o duelo no Pacaembu ajudará a entrosar a sua equipe para a temporada europeia que começa no próximo mês. “É uma experiência muito importante de preparação para o nosso campeonato. O futebol sul-americano é diferente do nosso e isso serve de experiência para levaremos para casa”, disse.

PALMEIRAS X FIORENTINA

PALMEIRAS - Fábio; Wendel, Tobio, Marcelo Oliveira e Victor Luís; Renato, Wesley, Felipe Menezes e Allione (Mendieta); Mouche e Henrique (Erik). Técnico: Ricardo Gareca.

FIORENTINA - Neto; Roncaglia, Gonzalo Rodríguez, Alonso e Piccini; Brillante, Wolski, Borja Valero e Vargas; Bernardeschi e Mario Gomez. Técnico: Vincenzo Montella

JUIZ - Não divulgado.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

HORÁRIO - 21h50

TRANSMISSÃO - Band, Bandsports e Sports +.